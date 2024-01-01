Collective

Collective

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Веб-сайт: collective.com

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Collective — это первая онлайн-платформа для бэк-офиса, предназначенная для единого бизнеса. Технологии Collective и команда доверенных консультантов дают нашим участникам свободу сосредоточиться на том, что важно, взяв на себя все заботы: от регистрации бизнеса до бухгалтерского учета, бухгалтерского учета, налоговых услуг и доступа к процветающему сообществу — и все это на одной платформе. Наши участники экономят в среднем 10 000 долларов США в первый год при присоединении. С Collective мы хотим, чтобы ведение собственного бизнеса было таким же простым, как и работа на полную ставку. Нами управляет группа серийных предпринимателей и индивидуальных предпринимателей, которые верят в то, что самозанятые люди могут пользоваться той же налоговой экономией, которую получают крупные компании.
Категории:
Business
Tax Services Providers

Веб-сайт: collective.com

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Альтернативы

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer

wolterskluwer.com

Bench Accounting

Bench Accounting

bench.co

Pilot

Pilot

pilot.com

Zeni

Zeni

zeni.ai

Paro.ai

Paro.ai

paro.ai

Fincent

Fincent

fincent.com

KPMG Spark

KPMG Spark

kpmgspark.com

inDinero

inDinero

indinero.com

TaxHub

TaxHub

gettaxhub.com

TaxBasket

TaxBasket

taxbasket.com

Block Advisors

Block Advisors

blockadvisors.com

1-800Accountant

1-800Accountant

1800accountant.com

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