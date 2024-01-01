Taxhub — это виртуальная платформа для подготовки подоходного налога для физических лиц и предприятий, которая подбирает подателей деклараций со специальным CPA. Мы стремимся объединить удобство и низкую цену подачи налоговой декларации онлайн на дому с гарантией профессионально подготовленной налоговой декларации. Наша платформа позволяет пользователям виртуально общаться и обмениваться налоговыми документами с налоговыми специалистами, избавляя их от необходимости заполнять длинные сложные анкеты, связанные с традиционными онлайн-платформами «сделай сам». Наша уникальная бизнес-модель с низкими накладными расходами позволяет нам предложить экономию примерно 50% по сравнению с традиционными франшизами по подготовке налогов, что позволяет нам предложить нашим клиентам реальное и узнаваемое ценностное предложение.

Веб-сайт: gettaxhub.com

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