Решение Sprintax Returns для подачи налоговых деклараций специально разработано, чтобы помочь специалистам, сотрудникам и ученым-нерезидентам подать налоговую декларацию в США.

Веб-сайт: sprintax.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Sprintax, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.