Jude AI — это платформа на базе искусственного интеллекта, разработанная специально для профессионалов в сфере недвижимости.

Веб-сайт: judeai.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Jude AI, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.