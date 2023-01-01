100% БЕСПЛАТНОЕ, комплексное, интуитивно понятное и оптимизированное приложение для электронной подачи подоходного налога (ITR) с онлайн-анкетой для подачи налогов для любого уровня дохода, включая несколько форм 16, доход от сельского хозяйства, инвестиции, доход от обучения, комиссионные, недвижимость дома, фьючерсы и опционы (F и Os), прирост капитала, доход от бизнеса, иностранный доход, активы, задолженность, пенсия, отчисления.

Веб-сайт: eztax.in

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