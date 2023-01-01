Приложение Moneycontrol — приложение №1 в Азии для бизнеса и финансов. Отслеживайте последние обновления индийских и мировых финансовых рынков на своем смартфоне с помощью приложения Moneycontrol. Он охватывает множество активов с бирж BSE, NSE, MCX и NCDEX, поэтому вы можете легко отслеживать индексы (Sensex & Nifty), акции, фьючерсы, опционы, взаимные фонды, сырьевые товары и валюты. Контролируйте свои инвестиции с помощью портфеля и списка наблюдения. Будьте в курсе широкого спектра новостей, представленных в наших разделах «Новости» и «Личные финансы». Получите мнения экспертов, углубленное освещение и анализ финансовых рынков с помощью прямых трансляций CNBC AWAAZ (хинди), CNBC BAJAR (гуджарати) и CNBC PRIME HD.

Веб-сайт: moneycontrol.com

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