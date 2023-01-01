Освобожденный от налогов Фонд сообщества, созданный для децентрализованного финансирования и ориентированный на социальное воздействие. Откройте фонд и сделайте благотворительность своей новой любимой привычкой.

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