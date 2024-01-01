Альтернативы - Wolters Kluwer

Paro.ai

Paro.ai

paro.ai

Paro — это платформа роста, которая объединяет экспертное сообщество талантов и предприятия для решения неотложных задач и разработки плана долгосрочного успеха. Благодаря запатентованной технологии искусственного интеллекта и глубокому отраслевому опыту Paro предлагает предприятиям наиболее подходя...

Bench Accounting

Bench Accounting

bench.co

Bench — крупнейшая в Америке профессиональная бухгалтерская служба для малого бизнеса. Начните бесплатную пробную версию сегодня, и мы будем вести вашу бухгалтерию в течение одного месяца.

Zeni

Zeni

zeni.ai

Финансовая команда на базе искусственного интеллекта для стартапов. Получите финансовую информацию в режиме реального времени и получите финансовую команду с полным спектром услуг с помощью интеллектуальных услуг Zeni по ведению бухгалтерского учета, бухгалтерского учета и финансового директора.

Pilot

Pilot

pilot.com

Сосредоточьтесь на своем бизнесе, зная, что наши опытные бухгалтеры при помощи суперспособностей программного обеспечения позаботятся о ваших бухгалтерских книгах.

Fincent

Fincent

fincent.com

Испытайте бесшовное управление финансами. Оптимизация ✓ Бухгалтерский учет ✓ Подача налоговых деклараций ✓ Выставление счетов и платежи ✓ Отслеживание расходов и многое другое. Закажите демо!

inDinero

inDinero

indinero.com

inDinero — компания, занимающаяся программным обеспечением и услугами по бухгалтерскому учету, предоставляющая программное обеспечение для бухгалтерского и финансового учета. Компания inDinero, основанная в 2009 году Джессикой Мах, Энди Су и Андреа Баррика, в 2010 году окончила инкубатор стартапов Y...

Block Advisors

Block Advisors

blockadvisors.com

Block Advisors — это фирма, которая предоставляет услуги по подготовке и планированию налогов, чтобы помочь частным лицам и предприятиям в любой сложной налоговой ситуации.

1-800Accountant

1-800Accountant

1800accountant.com

1-800 Accountant — крупнейшая в Америке виртуальная бухгалтерская фирма для малого бизнеса. Наша миссия — предоставлять финансовую экспертизу малому бизнесу во всех отраслях. Наши услуги основаны на сочетании экспертных CPA и технологий, что позволяет предприятиям минимизировать задачи и максимизиро...

Perkins & Co

Perkins & Co

perkinsaccounting.com

Perkins & Co была основана в 1986 году как альтернатива крупным национальным аудиторским фирмам, уделяя при этом внимание бизнес-потребностям закрытых компаний региона. Имея офисы в Портленде, штат Орегон, и в Ванкувере, штат Вашингтон, компания Perkins специализируется во многих отраслях, включая п...

Crowe

Crowe

crowe.com

Crowe — это бухгалтерская, консалтинговая и технологическая фирма, которая объединяет глубокие отраслевые и специализированные знания с инновационными технологиями, чтобы создавать ценность для клиентов честно и объективно, прислушиваясь к их бизнесу, тенденциям в своих отраслях и проблемам, с котор...

ProjectionHub

ProjectionHub

projectionhub.com

Инструмент финансового прогнозирования, который обеспечивает индивидуальную оценку доходов посредством анализа продаж.

KPMG Spark

KPMG Spark

kpmgspark.com

KPMG Spark предлагает онлайн-бухгалтерский учет, который включает в себя автоматизированный учет с доступом к специальной команде по работе с клиентами для упрощенной подготовки налогов, выставления счетов, платежей, отслеживания расходов и многого другого.

TaxHub

TaxHub

gettaxhub.com

Taxhub — это виртуальная платформа для подготовки подоходного налога для физических лиц и предприятий, которая подбирает подателей деклараций со специальным CPA. Мы стремимся объединить удобство и низкую цену подачи налоговой декларации онлайн на дому с гарантией профессионально подготовленной налог...

TaxBasket

TaxBasket

taxbasket.com

TaxBasket — это фирма, которая предоставляет услуги по подготовке налогов онлайн.

Collective

Collective

collective.com

Collective — это первая онлайн-платформа для бэк-офиса, предназначенная для единого бизнеса. Технологии Collective и команда доверенных консультантов дают нашим участникам свободу сосредоточиться на том, что важно, взяв на себя все заботы: от регистрации бизнеса до бухгалтерского учета, бухгалтерско...

RevOptimal

RevOptimal

revoptimal.com

RevOptimal помогает командам использовать данные для увеличения доходов. Во-первых, мы работаем с вашей командой, чтобы выделить ваш идеальный профиль клиента и составить список потенциальных клиентов с высокими намерениями. Затем мы регулярно обеспечиваем вашей команде целевых потенциальных покупат...

LBMC

LBMC

lbmc.com

LBMC — это фирма, предоставляющая профессиональные услуги, которая предлагает бухгалтерские и финансы, человеческие ресурсы, технологии, риски и информационную безопасность, а также консультационные услуги по вопросам благосостояния как предприятиям, так и частным лицам с высоким уровнем дохода. Их ...

Ivory Consulting

Ivory Consulting

ivorycc.com

Ivory Consulting Corporation является ведущим поставщиком программного обеспечения для аренды и кредитования оборудования, настройки программного обеспечения и консультационных услуг для индустрии финансирования оборудования.

American Century Investments

American Century Investments

americancentury.com

Каждый день вы инвестируете в то, чтобы сделать мир лучше для себя, своей семьи и своего сообщества. Индивидуально вы вносите значимую разницу. Вместе мы можем стать мощной силой добра.

Rehmann

Rehmann

rehmann.com

Rehmann — это полностью интегрированная фирма, предоставляющая финансовые услуги, состоящая из CPA и консультантов, консультантов по вопросам благосостояния и корпоративных следователей.

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