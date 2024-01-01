Findity

Findity

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Веб-сайт: findity.com

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Findity — это платформа управления расходами, позволяющая партнерам вывести на рынок собственное решение по управлению расходами – в виде приложения с белой этикеткой или через API. Платформа автоматизирует расходы бизнеса, пробеги, развлечения и суточные в одном месте. Благодаря интеграции с ведущими программами и картами для бухгалтерского учета и расчета заработной платы, это решение расширяет возможности партнеров, предоставляя им беспрепятственный и полностью соответствующий требованиям опыт расчета расходов для их клиентов.
Категории:
Finance
Программное обеспечение для управления расходами

Веб-сайт: findity.com

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Paylocity

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Paycom

Paycom

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FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

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