ExpenseOnDemand меняет способ управления процессами управления расходами отделов финансов и расчета заработной платы. Мы предлагаем комплексное решение, которое использует искусственный интеллект и интеллектуальные технологии для сбора квитанций и счетов, вплоть до полной интеграции в Xero, Tally, QuickBooks и Sage, что делает вашу жизнь максимально простой. Наша уникальная технология помогает компаниям автоматизировать процессы, выявлять дубликаты квитанций и легко проверять подлинность претензий, что часто экономит им тысячи или даже миллионы затрат каждый год. Платформа предлагает на выбор более 120 ошеломляющих расширенных функций, и вы платите только за те, на которые подписались. Наиболее примечательными для наших пользователей являются: 1. Вы можете построить свою собственную иерархию утверждений, включив в платформу многоуровневых утверждающих лиц с ограничениями на расходы. 2. Используйте нашу функцию Google Mileage и сэкономьте ошеломляющие 27,8 % на милях, заявленных вручную. 3. Наша «интеграция бухгалтерского учета» позволяет за считанные минуты интегрироваться с различным бухгалтерским программным обеспечением, включая отправку квитанций и использование категорий отслеживания. 4. Наша функция «Аудиторский журнал» может показать вам полную историю расходов, когда вам это нужно — от рабочего процесса, получения до истории утверждений. 5. Вы можете ввести различные налоговые ставки в квитанцию, что позволит финансовым менеджерам легко разделить расходы на соответствующие налоговые ставки. 6. Вы можете настроить категории расходов, уникальные для вашего бизнеса. Вы можете создать собственный отчет об экспорте, подходящий для вашей организации.

Веб-сайт: expenseondemand.com

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