Orangescrum

Orangescrum

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: orangescrum.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Orangescrum в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Orangescrum — это универсальное программное обеспечение для управления проектами, предназначенное для помощи командам и организациям любого размера. Оптимизируйте рабочие процессы проекта, эффективно сотрудничайте и добивайтесь успеха в проектах. Orangescrum обладает надежным набором функций, упрощающих планирование, выполнение, мониторинг и отчетность проектов, что позволяет улучшить управление проектами и повысить производительность. Вот ключевые функции Orangescrum, Управление задачами: с легкостью создавайте, назначайте и расставляйте приоритеты задач. Вы можете разбить проекты на задачи, подзадачи и зависимости, обеспечивая четкое понимание требований проекта. Планирование проектов. Планируйте свои проекты с помощью диаграмм Ганта и устанавливайте контрольные точки, чтобы визуализировать сроки проекта и обеспечить своевременную доставку. Учет времени: отслеживайте время, потраченное на задачи и проекты, чтобы повысить производительность и точно выставлять клиентам счета за оплачиваемые часы. Совместная работа в команде: совместная работа стала проще благодаря назначению задач членам команды, совместному использованию файлов и документов, а также общению через встроенный чат и уведомления по электронной почте. Управление ресурсами: эффективно распределяйте и управляйте ресурсами, включая членов команды и оборудование, для оптимизации результатов проекта. Отчетность и аналитика: создавайте подробные отчеты и аналитику для отслеживания хода проекта, выявления узких мест и принятия решений на основе данных. Интеграция: интегрируйте Orangescrum с популярными инструментами, такими как Google Drive, Dropbox, Slack и другими, чтобы оптимизировать рабочий процесс и повысить производительность. Контроль доступа: установите разрешения на основе ролей, чтобы обеспечить безопасность данных и ограничить доступ к конфиденциальной информации проекта. Доступность для мобильных устройств. Получите доступ к Orangescrum на ходу через мобильные приложения, гарантируя, что вы сможете оставаться на связи со своими проектами и командой, где бы вы ни находились. Поддержка клиентов: воспользуйтесь преимуществами поддержки клиентов и обучающими ресурсами, которые помогут вам максимально эффективно использовать Orangescrum. Вот преимущества, которые вы получите, внедрив Orangescrum: 1. Помогает оптимизировать рабочие процессы проекта, сократить количество ручных задач и улучшить совместную работу в команде, что приводит к повышению производительности. 2. Получайте в режиме реального времени информацию о ходе проекта, распределении ресурсов и статусах задач для принятия обоснованных решений. 3. Оптимизируйте распределение ресурсов, чтобы гарантировать, что задачи поручаются нужным членам команды с нужными навыками. 4. Точно отслеживайте время и расходы, что упрощает контроль затрат на проект и повышает прибыльность. 5. Выполняйте проекты вовремя и в рамках бюджета, повышая удовлетворенность клиентов и способствуя долгосрочным отношениям. 6. Обеспечивает безопасность данных и соответствие отраслевым стандартам и правилам. Orangescrum имеет облачные, автономные версии и версии с открытым исходным кодом Enterprise с множеством функций. Это универсальный инструмент управления проектами, подходящий для различных отраслей и типов проектов, включая разработку программного обеспечения, маркетинг, строительство, консалтинг и многое другое. Благодаря удобному интерфейсу и мощному набору функций Orangescrum позволяет организациям эффективно управлять проектами, соблюдать сроки и достигать своих бизнес-целей. Orangescrum предлагает различные тарифные планы в зависимости от требований пользователей. Обычно это бесплатно для всех и 9 долларов за 10 пользователей в месяц. Orangescrum предлагает 15-дневную бесплатную пробную версию без данных кредитной карты. Войти Сейчас!
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для управления проектами

Веб-сайт: orangescrum.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Orangescrum, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Notion

Notion

notion.so

Trello

Trello

trello.com

Jira

Jira

atlassian.com

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Airtable

Airtable

airtable.com

Coda

Coda

coda.io

Zoho Projects

Zoho Projects

zoho.com

monday.com

monday.com

monday.com

Smartsheet

Smartsheet

smartsheet.com

Odoo

Odoo

odoo.com

YouTrack

YouTrack

jetbrains.com

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Вам также может понравиться

Admation

Admation

admation.com

Moovila

Moovila

moovila.com

GanttPRO

GanttPRO

ganttpro.com

Workstack

Workstack

workstack.io

Celoxis

Celoxis

celoxis.com

Rocketlane

Rocketlane

rocketlane.com

ITM Platform

ITM Platform

itmplatform.com

Ping

Ping

ping.tm

Claritask

Claritask

claritask.com

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Passpack

Passpack

passpack.com

Cerri

Cerri

cerri.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности