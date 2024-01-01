Edworking — это платформа для вашей команды и вашей работы. Единое решение для команд со всем необходимым для удаленной работы. Все ваши задачи, файлы, изображения и разговоры в одном месте и по уникальной подписке. Команды используют Edworking для координации, общения и управления работой. Наши клиенты перешли от использования множества платформ для совместной работы со своей командой, таких как Trello и Jira для управления задачами, Slack и Zoom для общения или Dropbox и Drive для передачи файлов, к простой Edworking. Это означает, что больше не нужно переключаться между приложениями! Присоединяйтесь к нашему сообществу: https://t.me/edworkingapp.

Веб-сайт: edworking.com

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