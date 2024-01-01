Edworking

Edworking

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Веб-сайт: edworking.com

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Edworking — это платформа для вашей команды и вашей работы. Единое решение для команд со всем необходимым для удаленной работы. Все ваши задачи, файлы, изображения и разговоры в одном месте и по уникальной подписке. Команды используют Edworking для координации, общения и управления работой. Наши клиенты перешли от использования множества платформ для совместной работы со своей командой, таких как Trello и Jira для управления задачами, Slack и Zoom для общения или Dropbox и Drive для передачи файлов, к простой Edworking. Это означает, что больше не нужно переключаться между приложениями! Присоединяйтесь к нашему сообществу: https://t.me/edworkingapp.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для видеоконференций

Веб-сайт: edworking.com

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Альтернативы

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

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