Conclude помогает компаниям улучшить сотрудничество и оптимизировать рабочие процессы. Используйте ссылку Conclude Link для подключения Slack и Microsoft Teams для двунаправленного чата или используйте рабочие процессы Conclude для управления заявками в службу поддержки, проблемами, инцидентами и многим другим в Slack. 👉 Завершить ссылку: соедините Slack и Microsoft Teams, чтобы улучшить сотрудничество между командами. Благодаря двунаправленной синхронизации команды могут работать с предпочитаемой ими платформы обмена сообщениями. Делитесь и синхронизируйте файлы, редактируйте и удаляйте сообщения, @mention коллег, автоматически переводите разговоры на 60 языков и многое другое. ✓ Отправлять и получать сообщения ✓ Редактировать и удалять сообщения ✓ Вложенные сообщения ✓ @упоминать своих коллег ✓ Перевод на 60 языков ✓ Эмодзи (в тексте) ✓ Расширенное форматирование текста ✓ Обмен файлами и синхронизация – Статус человека (скоро) – Синхронизированные реакции (скоро) скоро) 👉 Завершение рабочих процессов: перенесите свою службу поддержки в Slack. Управляйте заявками в службу поддержки, проблемами и инцидентами. Используйте интеграцию на основе искусственного интеллекта для обобщения и автоматического открытия заявок с помощью меню, поддерживающего перевод на 60 языков. Каждое новое действие открывает выделенный канал Slack, поэтому общение становится структурированным и целенаправленным. После завершения канал архивируется, но остается постоянно записанным на панели управления. Команды также могут найти ключевые показатели MTTx на вкладке «Статистика». Этот продукт интегрируется с Jira. После установки Conclude в вашем рабочем пространстве Slack: ✓ Установите приложение рабочего процесса в предпочитаемом вами канале (например, #support). ✓ Запустите приложение и создайте новое действие (заявку, проблему или инцидент). ✓ Добавьте некоторые сведения, установите уровень серьезности (необязательно). и назначить владельца. ✓ Пригласить команды или людей для просмотра выделенного канала активности. ✓ Сообщать обновления различным заинтересованным сторонам. ✓ Завершить инцидент; информация архивируется, но сохраняется на панели управления

Веб-сайт: conclude.io

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