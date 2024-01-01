Conclude

Conclude

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: conclude.io

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Conclude помогает компаниям улучшить сотрудничество и оптимизировать рабочие процессы. Используйте ссылку Conclude Link для подключения Slack и Microsoft Teams для двунаправленного чата или используйте рабочие процессы Conclude для управления заявками в службу поддержки, проблемами, инцидентами и многим другим в Slack. 👉 Завершить ссылку: соедините Slack и Microsoft Teams, чтобы улучшить сотрудничество между командами. Благодаря двунаправленной синхронизации команды могут работать с предпочитаемой ими платформы обмена сообщениями. Делитесь и синхронизируйте файлы, редактируйте и удаляйте сообщения, @mention коллег, автоматически переводите разговоры на 60 языков и многое другое. ✓ Отправлять и получать сообщения ✓ Редактировать и удалять сообщения ✓ Вложенные сообщения ✓ @упоминать своих коллег ✓ Перевод на 60 языков ✓ Эмодзи (в тексте) ✓ Расширенное форматирование текста ✓ Обмен файлами и синхронизация – Статус человека (скоро) – Синхронизированные реакции (скоро) скоро) 👉 Завершение рабочих процессов: перенесите свою службу поддержки в Slack. Управляйте заявками в службу поддержки, проблемами и инцидентами. Используйте интеграцию на основе искусственного интеллекта для обобщения и автоматического открытия заявок с помощью меню, поддерживающего перевод на 60 языков. Каждое новое действие открывает выделенный канал Slack, поэтому общение становится структурированным и целенаправленным. После завершения канал архивируется, но остается постоянно записанным на панели управления. Команды также могут найти ключевые показатели MTTx на вкладке «Статистика». Этот продукт интегрируется с Jira. После установки Conclude в вашем рабочем пространстве Slack: ✓ Установите приложение рабочего процесса в предпочитаемом вами канале (например, #support). ✓ Запустите приложение и создайте новое действие (заявку, проблему или инцидент). ✓ Добавьте некоторые сведения, установите уровень серьезности (необязательно). и назначить владельца. ✓ Пригласить команды или людей для просмотра выделенного канала активности. ✓ Сообщать обновления различным заинтересованным сторонам. ✓ Завершить инцидент; информация архивируется, но сохраняется на панели управления
Категории:
Business
Программное обеспечение службы поддержки

Веб-сайт: conclude.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Conclude, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Zendesk

Zendesk

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Intercom

Intercom

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Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

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Zoho Desk

zoho.com

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

JustCall

JustCall

justcall.io

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Status Hero

Status Hero

statushero.com

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