Система обмена заявок на основе искусственного интеллекта нового поколения, которая расширяет возможности вашего общения в Slack. Помогаем вам находить правильные ответы, улучшать сотрудничество и сокращать время разрешения проблем. Все ваши сотрудники используют Slack, зачем заставлять их управлять заявками где-то еще? Благодаря встроенной системе обработки заявок Slack вы улучшаете сотрудничество между командами и повышаете эффективность процесса обработки заявок. Благодаря новой уникальной модели работы с заявками Suptask позволяет целым командам участвовать в процессе исправления заявок. С помощью решения для обработки заявок, которое работает внутри вашего рабочего пространства Slack, где пользователи могут включать заявки в своих разговорах, чтобы запрашивать, назначать, расставлять приоритеты, просматривать, искать и отвечать на заявки - не выходя из Slack. Мы ускоряем обработку заявок, приближаем команды друг к другу и повышаем удовлетворенность ваших клиентов.

Веб-сайт: suptask.com

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