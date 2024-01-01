Suptask

Suptask

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: suptask.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Suptask в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Система обмена заявок на основе искусственного интеллекта нового поколения, которая расширяет возможности вашего общения в Slack. Помогаем вам находить правильные ответы, улучшать сотрудничество и сокращать время разрешения проблем. Все ваши сотрудники используют Slack, зачем заставлять их управлять заявками где-то еще? Благодаря встроенной системе обработки заявок Slack вы улучшаете сотрудничество между командами и повышаете эффективность процесса обработки заявок. Благодаря новой уникальной модели работы с заявками Suptask позволяет целым командам участвовать в процессе исправления заявок. С помощью решения для обработки заявок, которое работает внутри вашего рабочего пространства Slack, где пользователи могут включать заявки в своих разговорах, чтобы запрашивать, назначать, расставлять приоритеты, просматривать, искать и отвечать на заявки - не выходя из Slack. Мы ускоряем обработку заявок, приближаем команды друг к другу и повышаем удовлетворенность ваших клиентов.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение службы поддержки

Веб-сайт: suptask.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Suptask, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

JustCall

JustCall

justcall.io

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

Help Scout

Help Scout

helpscout.net

Gorgias

Gorgias

gorgias.com

Вам также может понравиться

Viewabo

Viewabo

viewabo.com

Teamline

Teamline

teamline.app

Conclude

Conclude

conclude.io

Jetdocs

Jetdocs

jetdocs.io

atSpoke

atSpoke

askspoke.com

Flowdock

Flowdock

flowdock.com

ME ServiceDesk

ME ServiceDesk

manageengine.com

HypaHub

HypaHub

hypahub.com

Hireet

Hireet

hireet.com

Hytix

Hytix

hytix.com

Tixologi

Tixologi

tixologi.com

WindyBot

WindyBot

windybot.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности