ScrumGenius запускает автоматические стендапы через чат-платформы, чтобы ваша команда могла легко и эффективно сообщать о своем ежедневном прогрессе.

Веб-сайт: scrumgenius.com

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