Fieldlens — единственный бесплатный инструмент, который экономит ваши часы каждую неделю и съедает всю вашу рутинную работу на завтрак. Это полное сотрудничество на местах. От наблюдений в реальном времени до автоматических ежедневных отчетов и контрольных списков — Fieldlens предоставляет проектным группам одно и то же представление, чтобы они могли работать над проектом в режиме реального времени.

Веб-сайт: fieldlens.com

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