Nature's Notebook — это программа для наблюдения и записи событий жизненного цикла растений и животных, таких как цветение и миграция птиц. Используйте это приложение, чтобы отмечать свои участки, создавать списки растений и животных и выходить в поле, чтобы записывать наблюдения в любое время года. Подробную информацию можно найти на сайте www.usanpn.org/nn/guidelines.

Веб-сайт: usanpn.org

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