WebCatalog
bud

bud

growbud.co

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

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Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Bud — это визуальный дневник жизни ваших растений. Производители годами ведут дневники, чтобы отслеживать здоровье и развитие своих растений. Информация, полученная в результате мониторинга жизненного цикла растений, со временем помогла повысить урожайность и эффективность. До сих пор большинство производителей использовали различные инструменты для отслеживания этой информации: таблицы Excel, текстовые документы, фотогалереи и старую добрую ручку и бумагу. Бад стремится собрать все это в одном месте и предоставить производителям организованный способ отслеживания роста.

Веб-сайт: growbud.co

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