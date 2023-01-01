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PlantNet

PlantNet

identify.plantnet.org

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

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С помощью приложения Pl@ntNet определите одно растение по картинке и примите участие в гражданском научном проекте по биоразнообразию растений. Pl@ntNet — это приложение, которое позволяет идентифицировать растения, просто фотографируя их на свой смартфон. Очень полезно, когда под рукой нет ботаника! Pl@ntNet — это также замечательный гражданский научный проект: все растения, которые вы фотографируете, собираются и анализируются учеными со всего мира, чтобы лучше понять эволюцию биоразнообразия растений и лучше его сохранить. Pl@ntNet позволяет идентифицировать и лучше понимать все виды растений, живущих в природе: цветковые растения, деревья, травы, хвойные деревья, папоротники, виноградные лозы, дикие салаты или кактусы. Pl@ntNet также может идентифицировать большое количество культурных растений (в парках и садах), но это не является его основной целью. Нам особенно нужно, чтобы пользователи Pl@ntNet провели инвентаризацию дикорастущих растений, тех, которые вы, конечно, можете наблюдать в природе, а также тех, которые растут на тротуарах наших городов или посреди вашего огорода! Чем больше визуальной информации вы предоставите Pl@ntNet об объекте, за которым наблюдаете, тем точнее будет идентификация. Действительно, существует множество растений, издалека похожих друг на друга, и иногда именно мелкие детали отличают два вида одного и того же рода. Цветы, плоды и листья — наиболее характерные органы вида, и именно их следует фотографировать в первую очередь. Но может пригодиться и любая другая деталь, например, шипы, бутоны или волосы на стебле. Фотография всего растения (или дерева, если оно есть!) также является очень полезной информацией, но ее часто недостаточно для надежной идентификации. В настоящее время Pl@ntNet позволяет распознавать около 20 000 видов. Нам еще далеко до 360 000 видов, живущих на Земле, но Pl@ntNet становится богаче с каждым днем ​​благодаря вкладу самых опытных пользователей среди вас. Не бойтесь внести свой вклад! Ваше наблюдение будет рассмотрено сообществом и однажды может присоединиться к фотогалерее, иллюстрирующей виды в приложении.

Веб-сайт: identify.plantnet.org

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