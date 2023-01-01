iSolarCloud обеспечивает оперативный анализ, а также услуги мобильной эксплуатации и технического обслуживания для предприятий, что является расширением функций Интернета. В основном предоставляются следующие услуги: подключение к установке, удаленная настройка параметров, настройка WLAN, управление неисправностями, отправка отчетов о тревогах, мониторинг устройств, хранилище знаний и т. д. .;

Веб-сайт: isolarcloud.com

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