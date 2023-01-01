WebCatalog
The Dodo

The Dodo

thedodo.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для The Dodo в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

The Dodo предлагает эмоционально и визуально привлекательные истории и видеоролики о животных, которыми легко поделиться, чтобы помочь сделать заботу о животных вирусной причиной.

Веб-сайт: thedodo.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением The Dodo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Visla

Visla

visla.us

STAT

STAT

statnews.com

Unizzer

Unizzer

unizzer.com

FiveThirtyEight

FiveThirtyEight

fivethirtyeight.com

Daily Mail

Daily Mail

dailymail.co.uk

Foodiesfeed

Foodiesfeed

foodiesfeed.com

STORI AI

STORI AI

storiai.com

Bored Panda

Bored Panda

boredpanda.com

Coinbuddy

Coinbuddy

coinbuddy.co

Morise.ai

Morise.ai

morise.ai

Ruru

Ruru

ruru.chat

Biography

Biography

biography.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности