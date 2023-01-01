Поддержка клиентов на базе искусственного интеллекта в Slack. Unthread — это почтовый ящик Slack, который превращает запросы в службу поддержки в приоритетные заявки с назначениями и соглашениями об уровне обслуживания.

Веб-сайт: unthread.io

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