Компания Rep разработала первый в мире AI-консьерж для магазинов электронной коммерции, который конвертирует больше трафика, сокращает количество обращений в службу поддержки и увеличивает продажи — и все это на базе нашего собственного Rescue AI (поведенческий AI) и ChatGPT (разговорный AI). Представитель активно обращается к незаинтересованным посетителям сайта и предоставляет им рекомендации по совершению покупок. Результат? Покупатели быстрее находят товары, получают более актуальные рекомендации и предложения по продуктам, а также быстро получают ответы на все вопросы, связанные с магазином. Средняя конверсия увеличивается до 9%. Средний AOV увеличился на 15%. Сократите количество обращений в службу поддержки более чем на 92%.

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Веб-сайт: hellorep.ai

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