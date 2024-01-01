Clarc

Clarc

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Веб-сайт: clarc.co

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Для профессионалов строительной отрасли Clarc объединяет все ваши рабочие процессы в одном инструменте, упрощая ваш рабочий день. Объединив управление проектами, совместную работу, расписания, электронную подпись, клиентский портал и выставление счетов в одном инструменте, Clarc может сэкономить ваше время и освободить свободное пространство. У архитекторов, инженеров, геодезистов и проектировщиков сложные рабочие процессы, требующие тесного сотрудничества, которые могут отвлекать от действительно важной работы. Clarc помогает профессионалам устранить отвлекающие факторы, давая им то, что мы называем ясностью для творчества.
Категории:
Business
Программное обеспечение для управления проектами

Веб-сайт: clarc.co

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