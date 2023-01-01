Общая проектная платформа для продвижения вашей фирмы вперед. Portica была создана архитекторами для архитекторов и специалистов по дизайну, чтобы упростить управление и соединение клиентов, подрядчиков, коллег и результатов, за которые вы несете ответственность.

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