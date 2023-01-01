Сотрудничайте с коллегами, делитесь проектными ресурсами и размечайте их, а также создавайте интерактивные презентации с помощью Modelo, централизованного коммуникационного центра для архитекторов и дизайнеров.

Веб-сайт: modelo.io

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