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Garmin Connect

Garmin Connect

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Веб-сайт: garmin.com

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Бег, ходьба, езда на велосипеде, плавание, катание на лыжах, триатлон — как бы вы ни двигались, вы можете записывать свой активный образ жизни в Garmin Connect. Это единственное онлайн-сообщество, созданное специально для устройств Garmin.

Веб-сайт: garmin.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Garmin Connect, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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