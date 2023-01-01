Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

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Бег, ходьба, езда на велосипеде, плавание, катание на лыжах, триатлон — как бы вы ни двигались, вы можете записывать свой активный образ жизни в Garmin Connect. Это единственное онлайн-сообщество, созданное специально для устройств Garmin.

Веб-сайт: garmin.com

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