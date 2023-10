Yokai Dungeon é um jogo de plataforma criado pela Neutronized. Explore uma bela terra em constante mudança inspirada no folclore japonês. Ajude nosso amigo Tanuki (e 19 personagens adicionais) a limpar masmorras de tesouros e inimigos geradas aleatoriamente. Quebre objetos móveis contra seus inimigos e colete itens. Use o dinheiro que você ganhou para desbloquear mais personagens e explorar sua história e habilidades únicas. Yokai Dungeon contém seis áreas diferentes divididas em salas separadas. Explore essas salas para encontrar surpresas especiais, como uma loja singular e uma sala do chefe! Você encontrará muitas surpresas neste jogo. Você consegue desbloquear todos os personagens do Yokai Dungeon?Movimento - teclas WASD ou setasBlocos de pressão - toque ou barra de espaçoYokai Dungeon foi criado por Neutronized, um desenvolvedor de jogos com sede na Itália. Eles têm outros jogos viciantes no Poki: Slime Pizza, Drop Wizard Tower, Magic Bridge, Picnic Penguin e Lost-Yeti

Site: poki.com

