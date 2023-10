Drop Wizard Tower é um jogo de arcade criado por Neutronized. Você é um bruxo solitário em um mundo onde a Ordem das Sombras capturou todos os bruxos do país. Liberte-se e derrote a ordem das sombras malignas na esperança de encontrar o ovo misterioso. Use as teclas esquerda e direita para se posicionar ao cair e ataque os inimigos com cuidado. São mais de 50 andares para explorar, muitos magos para te ajudar em sua jornada, chefes épicos, armadilhas, inimigos, tesouros, frutas e muito mais! Vá em frente e mostre seu poder em Drop Wizard Tower!Atordoe seus inimigos caminhando em direção a eles e expulse-os do mapa!Mover - Teclas de seta para esquerda/direita | Teclas A/D | Teclas de seta na telaDrop Wizard Tower foi criado por Neutronized. Jogue seus outros jogos gratuitamente em Poki: Lost Yeti

