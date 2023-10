Fancy Pants 2

The Fancy Pants Adventures: World 2 é um jogo de plataforma de aventura épico criado por Brad Borne. No primeiro capítulo desta série lendária, você embarcará em uma perigosa jornada para encontrar sua irmã sequestrada. Corra por florestas densas, cavernas subaquáticas e navios piratas enquanto pisoteia, chuta e corta seus inimigos com 40 armas brancas. Explore os mapas encantadores para encontrar segredos, níveis ocultos, conquistas, fantasias e muito mais! É difícil não se surpreender com as impressionantes obras de arte desenhadas à mão, as animações satisfatórias e o bom senso de humor em Fancy Pants Adventures. Vá em frente, vista suas calças elegantes e mãos à obra!Como jogar:Mover - Teclas de seta para esquerda/direita Pular - S Interagir - Tecla de seta para cima Pato - Tecla de seta para baixo Pausa - Barra de espaçoSobre o criador:The Fancy Pants Adventures: World 2 foi criado por Brad Borne. Confira seu outro jogo lendário no Poki: Fancy Pants

Site: poki.com

