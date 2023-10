Duck Life Adventure (Demo)

Duck Life Adventure é um jogo de aventura onde você cria seu próprio pato e embarca em uma jornada de proporções épicas. Explore um mapa enorme com lojas, dojos de treinamento e uma atmosfera animada. Conheça outros patos com quem você pode fazer amizade, competir ou lutar. São 80 jogos de treinamento e 8 habilidades para melhorar para ser o maior aventureiro de patos. E o maior aventureiro de patos que já existiu deveria ter muitos brindes, certo? Existem mais de 75 armas, fantasias e acessórios para deixar seu pato único. Venha e faça parte desta emocionante aventura!Move - WASD, setas ou LMBInteract - barra de espaço ou LMBDuck Life Adventure é criado por Wix Games. Jogue seus outros jogos Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life 4, Duck Life: Battle, ducklife-space, Ant Art Tycoon e Jellymoji no Poki!

Site: poki.com

