Onde está minha pizza? é um jogo de habilidade 3D onde você trabalha como um entregador de pizza comum em uma cidade encantadora. Você trabalha no Paolo's e seu trabalho é preparar, assar e entregar pizzas deliciosas para clientes famintos por toda a cidade. Movimente-se no trânsito com cuidado para entregar as pizzas sem deixar cair ou, pior, causar um acidente. Pise no freio suavemente quando necessário para evitar obstáculos e lombadas. Você também precisa agir rápido para entregar a comida ainda quente! Quanto melhor for a pizza e o atendimento, mais gorjetas você ganhará. E quando seu restaurante estiver se destacando, você poderá aumentar a distância de entrega e também comprar atualizações, como novos ingredientes, novos eletrodomésticos, melhorias no trailer e muito mais. Você pode até atender clientes VIP, o que exige que você prepare a pizza manualmente do zero! Não se esqueça de compartilhar Where's My Pizza? com seus amigos e aprenda quem cozinha melhor! Dirigir - Mantenha pressionada a barra de espaço ou o botão esquerdo do mouse Onde está minha pizza? foi criado pela Wix Games. Jogue seus outros jogos lendários no Poki: Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life 4, Duck Life Adventure (Demo), Duck Life: Battle, ducklife-space, Ant Art Tycoon, Word vs Word, Jumphobia, Jellymoji e Let's RollVocê pode jogar Where's My Pizza? no seu navegador sem instalar ou baixar gratuitamente no Poki.Sim, você pode desbloquear muitas opções de personalização e atualizações em Where's My Pizza? como novas atualizações, dispositivos e rotas conforme você avança no jogo.

