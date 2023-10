Pizzapunk é um jogo divertido onde você deve servir pizza jogando-a aos seus clientes! Acerte cinco arremessos perfeitos seguidos para ganhar um aumento de velocidade. Você pode entregar todas as pizzas? Sobre o criador: Pizzapunk foi criado por Leke Sahatqija. Este é seu segundo jogo no Poki, depois do Colorballs 3D.

