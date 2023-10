Block Toggle é um jogo de quebra-cabeça onde você tem que passar de nível deixando partes do nível aparecerem e desaparecerem com a tecla 1/2/3. O jogo aumenta lentamente em dificuldade e novos blocos são introduzidos. Alguns aparecem e desaparecem ao saltar, outros desaparecem para sempre ao pisar neles uma vez. O jogo ensina lentamente cada novo obstáculo e os combina mais tarde. Você consegue terminar todos os níveis no Block Toggle?Controles:Pular - seta para cima ou wMover para os lados - seta para esquerda/direita ou a/d Alternar blocos - 1/2/3Sobre o criador: Block Toggle foi criado por Robert Alvarez. Este é o segundo jogo dele no Poki depois do Isotiles!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Block Toggle. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.