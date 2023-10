Resizer é um jogo de plataforma e quebra-cabeça 2D criado por Robert Alvarez. Passe por obstáculos impossíveis com a ajuda dos portais que alteram o seu tamanho. Existem vários tamanhos diferentes necessários para superar os vários tipos de quebra-cabeças em cada nível. Utilize os objetos do ambiente para facilitar seu trabalho: Empurre caixas, pule em molas, colete chaves e muito mais! Vá grande ou vá para casa, mas certifique-se de passar primeiro pelo portal. Mover - WAD ou teclas de seta Redefinir - RBack - Esc ou BResizer foi criado por Robert Alvarez. Eles têm outros jogos no Poki: Block Toggle e Isotiles.

Site: poki.com

