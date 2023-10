Teleport Jumper é um jogo de plataforma e quebra-cabeça 2D criado por Robert Alvarez. Use um teletransporte de curto alcance para contornar obstáculos e chegar à saída em cada nível. Use a tecla de teletransporte para abrir uma nova caixa na qual você pode controlar onde irá reaparecer. Organize exatamente onde você irá se teletransportar e escolha cuidadosamente seus passos para completar o nível através do portal. Não se esqueça de compartilhar o Teleport Jumper com seus amigos!Mover - WASD ou teclas de setaTeleporte - X, J ou EspaçoCancelar teletransporte - C ou KReset - RBack - Esc ou BTeleport Jumper foi criado por Robert Alvarez. Eles têm outros jogos no Poki: Block Toggle, Isotiles, Chessformer e Resizer

