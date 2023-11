Dark Light Swap é um jogo de plataforma sobre como manipular o espaço negativo. Você deve guiar dois personagens cúbicos chamados "Light" e "Dark" e ajudá-los a alcançar o portal de saída através de níveis labirínticos cheios de obstáculos. A Luz pode empurrar paredes claras, enquanto a Escuridão pode empurrar as escuras. Alterne entre os dois personagens, planeje seus movimentos com cuidado e certifique-se de que ambos os personagens passem pelo portal. E não se esqueça: você só pode empurrar a parede se houver espaço atrás para empurrá-la! Quantos níveis você consegue superar neste jogo de quebra-cabeça brilhante e inteligentemente construído? Compartilhe Dark Light Swap com seus amigos e compare suas pontuações!Dark Light Swap foi criado por Robert Alvarez. Eles têm outros jogos de reflexão no Poki: Jump and Hover, Plactions, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer e Resizer

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Dark Light Swap. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.