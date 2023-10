One Button Bounce é um jogo de quebra-cabeça onde você controla um personagem que corre constantemente para frente e para trás em uma plataforma. Incapaz de parar, seu trabalho é cronometrar os saltos do personagem corretamente para que sua maldição se transforme em uma forma de resolver o quebra-cabeça. Use o W, a barra de espaço ou a seta para cima para pular e quicar nas paredes. Pule de uma plataforma para outra até chegar ao portal que o levará para a próxima. Existem muitos obstáculos criativos no caminho do portal, então você descobrirá muitos quebra-cabeças surpreendentes e satisfatórios para resolver. Não se preocupe se ficar preso - você sempre pode usar uma dica para mostrar como passar de nível. Use o W, a barra de espaço ou a seta para cima para pular e quicar nas paredes. Pule de uma plataforma para outra até chegar ao portal que o levará para a próxima. One Button Bounce foi criado por Robert Alvarez. Eles têm outros jogos de reflexão no Poki: Ledge Throw, Platform Countdown, Hop Warp, Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer e Resizer Você pode jogar One Button Bounce gratuitamente no Poki.One Button Bounce pode ser reproduzido em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

