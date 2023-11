Blockins é um jogo de plataforma e quebra-cabeça onde você manipula e empilha blocos semelhantes a tetris para chegar ao portal. Você obterá vários blocos com formas únicas - e poderá passar de nível mesmo que consiga colocar um deles no portal! Troque os blocos, pule de uma plataforma para outra, às vezes empilhe os blocos uns sobre os outros para fazer isso ou até mesmo gire as peças. Existem muitos obstáculos criativos no caminho do portal, então você descobrirá muitos quebra-cabeças surpreendentes e satisfatórios para resolver. Não se preocupe se ficar preso - você sempre pode usar uma dica para mostrar como passar de nível. Blockins é criado por Robert Alvarez. Eles têm outros jogos de reflexão no Poki: One Button Bounce, Ledge Throw, Platform Countdown, Hop Warp, Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer e Resizer Você pode jogar Blockins gratuitamente no Poki. Blockins pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

