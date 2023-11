Big Tall Small é um jogo de plataforma criado por Robert Alvarez. Resolva Controle vários personagens que devem chegar a uma saída compartilhada. Alterne entre esses personagens com tamanhos e características diferentes para completar os quebra-cabeças de cada nível. Três amigos podem resolver problemas que uma ou duas pessoas não conseguem! Não se esqueça de compartilhar Big Tall Small com seus amigos!Mover - WASD ou teclas de setaSwitch - Baixo, Espaço ou EnterRedefinir - RBack - Esc ou BBig Tall Small foi criado por Robert Alvarez. Eles têm outros jogos de reflexão no Poki: Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer e Resizer

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Big Tall Small. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.