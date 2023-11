Chessformer é um jogo de quebra-cabeça criado por Robert Alvarez. Com as melhores qualidades do xadrez, o Chessformer oferece uma experiência de jogo de tabuleiro baseada em grade, usando peças de xadrez familiares que você conhece e adora. Essas peças se movem conforme o esperado, mas caem depois de se moverem e não podem se mover novamente até que parem de cair. O objetivo em cada nível é capturar o rei adversário. Mas não se preocupe em perder suas peças para o rei, que é preguiçoso e nunca faz nenhum movimento. Você está pronto para ser o mais recente prodígio do xadrez?Mover peça - Clique na peça que deseja mover e, em seguida, clique em um dos pontos.O Chessformer foi criado por Robert Alvarez. Eles têm outros jogos no Poki: Resizer, Block Toggle e Isotiles.

Site: poki.com

