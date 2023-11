Jump and Hover é um jogo de plataforma e quebra-cabeça onde você controla um personagem cubo que precisa completar níveis cheios de obstáculos e espinhos sem morrer. O jogo é bastante autoexplicativo: você precisa pular e pairar para passar pelos níveis perigosos. Controle e cronometre os saltos com sabedoria para se manter à tona. Seu cronômetro de foco se esgota quase imediatamente, então não perca um segundo no ar e pense em qual plataforma você deseja pular com antecedência. Existem baterias espalhadas pelos níveis. Essas baterias ajudam você a recarregar sua barra flutuante no ar. Não se esqueça que tocar o chão faz o mesmo! Então vá em frente e experimente. Você consegue pular e pairar até a vitória? Jump and Hover foi criado por Robert Alvarez. Eles têm outros jogos de reflexão no Poki: Plactions, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer e Resizer

Site: poki.com

