Platform Countdown é um jogo de quebra-cabeça onde você atravessa plataformas nas quais há blocos que desaparecem para pular. Cada bloco tem números que indicam quantas vezes você pode pisar neles antes que desapareçam. Para terminar um nível, você deve decidir antecipadamente seus movimentos antes de pular no primeiro bloco e limpar todos os blocos. Não se preocupe se ficar preso – você sempre pode usar uma dica para mostrar a ordem das plataformas. Existem muitos níveis divertidos e quebra-cabeças inteligentemente projetados para fazer você coçar a cabeça!A plataforma Countdown foi criada por Robert Alvarez. Eles têm outros jogos de reflexão no Poki: Hop Warp, Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer e Resizer Você pode jogar Platform Countdown gratuitamente no Poki.Platform Countdown pode ser reproduzido em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

