One More Line é um jogo arcade casual onde você vê quanto tempo sua linha pode crescer! Criado pela SMG Studios, este jogo altamente viciante de um botão testará suas habilidades e timing. Jogue One More Line no Poki e veja o quão maluca sua linha pode ser. Segure a barra de espaço no momento certo para balançar a linha de um ponto a outro. Corra pelas laterais e sua linha acabou! Enganosamente simples, mas incrivelmente desafiador, experimente One More Line on Poki hoje mesmo. Controles: Espaço - Segure para balançar Sobre o criador: One More Line é o terceiro capítulo da série One More da SMG Studios, com sede em Melbourne, Austrália. A série também consiste em One More Dash e One More Bounce. Eles também são os criadores de Super One More Jump, Thumb Drift e muito mais.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com One More Line. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.