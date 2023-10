One More Bounce é um jogo de habilidade da SMG Studios, os criadores de One More Line, One More Dash e muito mais! Desenhe uma linha no ângulo certo para direcionar seu avatar para saltar em cada nível. Tente coletar todos os diamantes para mostrar sua maestria! Mas tenha cuidado; se você atingir a borda rosa, sua corrida acabou. Com mais de 100 níveis e vários modos de jogo, One More Bounce on Poki certamente o manterá entretido por horas. Jogue One More Bounce e desbloqueie novos temas e avatares. Controles:Mouse - Clique e arraste para desenhar uma linhaBarra de espaço - Navegar no menuSobre o criador:One More Bounce é o terceiro capítulo da série One More da SMG Studios, com sede em Melbourne, Austrália. A série também consiste em One More Dash e One More Line. Eles também são os criadores de Super One More Jump, Thumb Drift e muito mais.

Site: poki.com

