Turn Right é um jogo de arcade criado pela Avix Games. Assuma o controle de um dos muitos carros e tente completar o máximo de voltas possível em uma pista de corrida oval. Você só pode virar à direita neste jogo e não pode reposicionar o carro novamente virando à esquerda, então você deve ter cuidado com a precisão de sua derrapagem. Você está pronto para o melhor jogo de carros minimalista da web? Controle o carro e complete o máximo de voltas possível apenas virando à direita. Evite bater o carro!Vire à direita - (mantenha pressionado) Toque, clique com o botão esquerdo do mouse ou barra de espaçoVire à direita é criado pela Avix Games. Jogue seus outros jogos casuais no Poki: Thumb Fighter, Thumb Fighter Christmas, Thumb Fighter Halloween, Exceptions, Photo Puzzle: Jigsaw Edition, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Slide Edition, Stone Age Architect e Twice!

Site: poki.com

