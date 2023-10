Midnight Drive é um jogo de carros 3D que permite dirigir por uma cidade vibrante durante a noite, coletar diamantes, fazer acrobacias e correr contra o tempo. Satisfaça sua necessidade de velocidade acelerando nesta linda metrópole! Selecione primeiro um carro de partida, escolha uma cor e pise no acelerador. Colete joias para gastá-las em carros melhores e opções de personalização. Com carros melhores, você pode fazer acrobacias melhores e realizar manobras mais ágeis nos loops. Encontre o destaque rosa para iniciar uma corrida, para que você possa mostrar a todos como você é bom em dirigir sob pressão. Você está pronto para desbloquear todos os carros em Midnight Drive e transformar todas essas luzes de néon em um borrão?Midnight Drive foi criado pela Avix Games. Eles têm muitos outros jogos divertidos no Poki: Beecoins Inc, Thumb Fighter, Thumb Fighter Halloween, Thumb Fighter Christmas, Jigsaw Photo Puzzle: Summer, Photo Puzzle: Jigsaw Edition, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Slide Edition, Turn Right e Duas vezes!Você pode jogar Midnight Drive gratuitamente no Poki.Midnight Drive pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Midnight Drive. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.