Jigsaw Photo Puzzle: Summer é um jogo de quebra-cabeça criado pela Avix Games. Arraste as peças do quebra-cabeça e coloque-as no lugar certo para revelar uma imagem deslumbrante e quente relacionada ao verão. Se você tiver todas as peças no lugar certo, você completa o nível! Existem 3 níveis de dificuldade para escolher: fácil, normal e difícil, cada um adicionando mais e mais peças ao quebra-cabeça. Jogar esta experiência relaxante de quebra-cabeça é a maneira perfeita de passar o verão!Clique ou arraste para mover uma peça selecionada. Coloque todas as peças para revelar a imagem e terminar o nível.Jigsaw Photo Puzzle: Summer foi criado pela Avix Games. Jogue seus outros jogos de reflexão em Poki: Thumb Fighter, Thumb Fighter Christmas, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Jigsaw Edition e Photo Puzzle: Slide Edition

Site: poki.com

