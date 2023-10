Duas vezes! é um jogo de quebra-cabeça de combinação de ícones criado pela Avix Games. Com visuais impressionantes e animações satisfatórias, Twice! oferece uma visão diferente do gênero de quebra-cabeças correspondente. De animais a frutas e objetos do cotidiano, você pode explorar uma infinidade de gráficos elegantes para admirar. Clique no ícone duplicado para se livrar dele antes que o tempo acabe, pois você será pontuado com base na sua agilidade. Você só vive uma vez, mas pode jogar duas vezes! tanto quanto você quiser.Toque em um ícone duplicado com o dedo ou com o botão esquerdo do mouse para descartá-lo.Duas vezes! foi criado pela Avix Games. Jogue seus outros jogos Photo Puzzle: Slide Edition, Photo Puzzle: Swap Edition e Photo Puzzle: Jigsaw Edition no Poki!

Site: poki.com

