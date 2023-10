Bumper Cars Soccer é um jogo de esportes e carros criado pela Avix Games. Você está pronto para um novo tipo de futebol jogado em carros? Escolha o seu veículo, dirija por um campo de futebol e tente marcar gols contra o adversário. Combine suas habilidades de direção com sua agilidade para ser o campeão neste jogo. Você pode jogar contra seus amigos localmente ou contra bots desafiadores. Seja você rápido ou lento ao volante, você tem uma chance nesta liga!(Jogador 1) Steer - WASD(Jogador 2) Steer - Teclas de setaBumper Cars Soccer é criado pela Avix Games. Eles têm muitos outros jogos divertidos de quebra-cabeça e multijogador no Poki: Thumb Fighter, Thumb Fighter Halloween, Thumb Fighter Christmas, Jigsaw Photo Puzzle: Summer, Photo Puzzle: Jigsaw Edition, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Slide Edition, Turn Right e Duas vezes!

